Koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınan Killa Hakan, "öldü" iddiaları sonrası ortaya çıktı: Dünyayı bir anlık terk ettim, geri döndüm - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınan Killa Hakan, "öldü" iddiaları sonrası ortaya çıktı: Dünyayı bir anlık terk ettim, geri döndüm

30.09.2022 12:14

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmasının ardından da yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü rap şarkıcısı Killa Hakan, yaşadığı zorlu günlerin ardından paylaşımda bulundu. Ünlü rapçi, yaptığı paylaşımda, "Çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür" dedi.

Türkçe rap dünyasının en eski isimlerinden biri olan Killa Hakan'dan geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı. Virüs ünlü rapçinin böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdi. Şarkıcının bağışıklık sistemi çöktü. Yoğun bakımda aylarca tedavi gören Killa Hakan sonunda sağlığına kavuştu.

"ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM"

Sosyal medya hesabından aylar sonra paylaşımda bulunan Killa Hakan, "Çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık, gerisi yalan mücadeleye devam" dedi.

Aylarca yoğun bakımda kalan Killa Hakan: Dünyayı bir anlık terk ettim

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Aylarca yoğun bakımda kalan Killa Hakan: Dünyayı bir anlık terk ettim

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır.

Aylarca yoğun bakımda kalan Killa Hakan: Dünyayı bir anlık terk ettim

Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

Aylarca yoğun bakımda kalan Killa Hakan: Dünyayı bir anlık terk ettim
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Kaynak: Snob Magazin

Hakan Durmuş, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınan Killa Hakan, 'öldü' iddiaları sonrası ortaya çıktı: Dünyayı bir anlık terk ettim, geri döndüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınan Killa Hakan, "öldü" iddiaları sonrası ortaya çıktı: Dünyayı bir anlık terk ettim, geri döndüm - Son Dakika
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