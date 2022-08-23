Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı!

23.08.2022 11:56
Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz sezon 'Kırmızı Oda'da hayat verdiği 'Narin' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Aylin Paksoy, önceki gün City's Nişantaşı alışveriş yaparken görüntülendi. Paksoy, "Setleri özledim, ilk fırsatta döneceğim" dedi. İşte detaylar...

Oyuncu Aylin Paksoy, " Nişantaşı'nda oturuyorum. Şu an eğitimim devam ediyor. Boş zamanlarımda ise içimdeki alışveriş canavarını gezdirmeye çıkarıyorum. Bugün de o günlerden biri" dedi.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

"Kırmızı Oda" dizisindeki oyunculuk performansınız çok konuşuldu. Yeni proje var mı? sorusuna ise, "Aslına bakarsanız düşündüğümden daha çok teklif oldu. Bende şaşırıyorum bu duruma. Ne yapacağımı bilmiyorum. 'Ah bu projede olmalıyım' dediğim an dizi setlerine döneceğim. Bu arada az önce set karavanlarını gördüm. Özlediğimi fark ettim" dedi.

AYLİN PAKSOY KİMDİR?

Aylin Paksoy, 23 eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

Çeşitli festival filmlerinde ve kısa filmlerde yer alan Palsoy'un ilk dizi deneyimi ise Kırmızı Oda.

YORUMLAR
500
Sinoplu Gemi Maketi Satıcısı: 'Alışveriş Düştü de Düştü, Ticaretimiz Sıfırlandı' Sinoplu Gemi Maketi Satıcısı: 'Alışveriş Düştü de Düştü, Ticaretimiz Sıfırlandı' Doğançay Pazar Yeri'nde sona gelindi Doğançay Pazar Yeri'nde sona gelindi İş yeri deposundan çalınan eşyalar kamerada İş yeri deposundan çalınan eşyalar kamerada
Kaynak: Snob Magazin

Kırmızı Oda, alışveriş, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement