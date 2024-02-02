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Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ocak 2024'te yayınlanan 1312. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Özlem Güler "Karaorman Pastası" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugünün yemeği olarak Afyon Çullama Köftesi yapıldı fakat kimse birinci olamadı. Nursel Ergin yapılan yemeklerin hiçbiri tam pişmediği için puanlamayı iptal ettiğini duyurdu.