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Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika

Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı

09.11.2023 16:18  - Güncelleme: 16:36

Gelinim Mutfakta'da oğlunun nişanlısına 2 milyon 200 bin TL değerinde araba hediye ettiğini gören kayınvalide Hacer Hanım sinirlerine hakim olamadı. Oğluna tepki gösteren kayınvalide, ''Benim olan her şeyi oğlumdan geri alacağım. Ben gidince bu arabayı geri almasını bilirim'' dedi.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalide Hacer Hanım ile gelini Aleyna arasında gergin anlar yaşandı. Oğlunun, nişanlısına 2 milyon 200 TL değerinde araba aldığını gören anne, öfkeden deliye döndü.

ALEYNA: BEN ARABANIN DAHA LÜKSÜNÜ İSTİYORDUM

Programına bir video gönderen Hacer Hanım'ın oğlu, "Bu araba Aleyna'nın düğün hediyesi" diyerek son model bir araba gösterdi. Gelin Aleyna "İstediğim arabaya kavuştum. Ben daha lüksünü istiyordum. Şaşırdığım için tepki veremiyorum çünkü beklemiyordum" diyerek herkesi şaşırtırken kayınvalidesinin kelimeler boğazına düğümlendi.

Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne deliye döndü

KAYINVALİDE: BENİM OLAN HER ŞEYİ OĞLUMDAN ALACAĞIM

Piyasa değeri 2 milyon 200 TL'lik arabayı gören kayınvalide Hacer, "Ben bir şey demiyorum, konuşmuyorum bile. Ben dondum kaldım. Artık dayanamıyorum, kendimi zor tutuyorum üzerime gelmeyin. Sözün bittiği yerdeyim. Parasını kimin ödeyeceğine de karışmıyorum. Bundan sonra da ne yaptıysam geri çekmeyi düşünüyorum. Benim olan her şeyi oğlumdan almayı düşünüyorum. Aile şirketimizde benim de söz hakkım var. Eşim bu konularda hep usulünce konuşmayı seven biridir ama bunu öğrendiğinde o da çok sinirlenecek. Alnının terinin olmadığı hazır malı versin bakalım. Ben gidince bunu geri almasını bilirim. Sen daha onun eşi değilsin. Evli olup soyadımı taşımıyorsun bile. 2 senedir hayatımızda olmana rağmen seni tanıyamıyorum bile. Bizim yıllarca biriktirdiklerimizi oğlumun böyle har vurup harman savurması yanlış. Benim bardağım taştı artık almıyor" diyerek oğlu gelinine tepki gösterdi.

Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne deliye döndü

"BEYAZ ARABA SEVMEM, CİP İSTİYORUM"

Programın ilerleyen dakikalarında arabayı renginden dolayı beğenmediği söyleyen Aleyna, "Ben arabayı kabul etmiyorum. Ben arabada beyaz sevmem ve ben cip istiyorum" dedi.

Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne deliye döndü

Gelinim Mutfakta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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