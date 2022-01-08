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Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu - Son Dakika

Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu

08.01.2022 12:19
Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültür Akademisi'nin kültürel, sanatsal ve müzikal etkinlikleri kapsamında planlanan Gençleşen Türküler Türk halk müziği programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültür Akademisi'nin kültürel, sanatsal ve müzikal etkinlikleri kapsamında planlanan Gençleşen Türküler Türk halk müziği programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti konseptinin de ön planda olduğu, Türk dünyasından türküler ve şiirlerin yorumlandığı etkinliğe Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Beş'ten Sonra Sanat Projesi kapsamında proje ortağı olan Gençleşen Türküler Topluğu aynı zamanda 10'uncu sanat yılını kutladı. Ulusal bir proje olan Gençleşen Türküler Topluğu ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği Azeri, Kerkük, Kırım, Balkan, Kıbrıs ve Özbek eserlerin yanı sıra Anadolu türkülerin yorumlandığı gece dinleyenler tarafında büyük beğeni kazandı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinliği izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız gecenin sonunda Şef Erdinç Ertüzün'e Türk kültürüne ve Türk Halk Müziğine katkılarından dolayı plaket verdi. - BURSA

Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu
Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu
Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu
Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Müzikal, Bursa, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gençleşen Türküler'de 10'uncu yıl coşkusu - Son Dakika Magazin


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