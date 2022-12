Mehmet Ali Erbil'le aşk yaşadığı için pişman mı? Özlem Yıldız, yıllar önce yaşananları anlattı

Yıllara meydan okuyan fiziği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki oyuncu Özlem Yıldız, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Yıllar önce aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan ünlü isim, bir erkekte aradığı kriterleri de sıraladı.

"HAYATIMA GİRECEK İNSAN GÜZEL SEVSİN, DÜRÜST OLSUN"

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ve evliliğe kapılarını kapatmadığını söyleyen Yıldız, Hayatına girecek olan erkekte aradığı kriterlerini sıraladı. Yıllar içinde kriterlerinin çok değiştiğini söyleyen ünlü isim, "Yıllar önce anket defterlerine kumral ve yeşil gözlü olsun yazarmışım. Bu saatten sonra beni güzel sevecek birini isterim. Yaşına, gözüne falan takılmıyorum. Güzel sevsin, mert olsun, dürüst olsun. Artık ne aradığımı biliyorum" dedi.

"MEHMET ALİ ERBİL'LE CİDDİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK, PİŞMAN DEĞİLİM"

Yıllar önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşayan hatta nişanlandığı ileri sürülen Yıldız, "Mehmet Ali Erbil senin pişmanlığın mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Nişanlanmadım ama o dönem öyle dediler. Yüzük falan takmadık ama ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Mehmet Ali Erbil benim hiçbir zaman pişmanlığım değil. Hele Mehmet Ali hiç değil. O dönem üzülmüştüm. Hayatımda olmasaydı olmazdı diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali'yi hiç tanımamış olsaydım belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında bir takım taşlar var. O yüzden bazı şeyleri kurgulamıyorum. Her olayın ve yaşanmışlığım hayatımda mutlaka etkileri var. Mehmet Ali de benim için öyle ve her zaman çok kıymetli. Hep iyi olmasını dilediğim bir insan, ona karşı kötü bir duygum yok."

SİNAN SERTER'LE NEDEN BOŞANDIĞINI ANLATTI

2005-2013 yılları arasında bir çocuğunun babası Sinan Serter ile evli kalan Özlem Yıldız, neden boşandığıyla ilgili de şunları söyledi: "Saygıyı kaybetmeye başladığımı bir dönemde ayrılmaya karar verdik. En önemli şey saygı. O saygıyı kaybetmiş olsaydık şimdi arkadaş olamazdık. Biz sesimizi yükseltmedik, kavga etmedik. Bir şeylerin ters gittiği çok belliydi ve birbirimizden çok kopmuştuk. Duygusal olarak bir şeyler hissetmedim ve ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadık. Belli bir zaman sonra birbirimizi çok zorlamamaya karar verdik. O dönem yaşanan ekonomik sıkıntılar bir şeyleri tetikledi. Tek sebep de değildi tabi."