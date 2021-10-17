Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor

Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili ilginç çıkış: Onu seveceksiniz

2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile evlendikten sonra ortalarda gözükmeyen ünlü oyuncu Selen Soyder'in yaşadığı değişim çok konuşulacak gibi duruyor.

DEĞİŞİMİ GÖZDEN KAÇMADI

Oyuncunun yüzündeki değişikler hayranlarının gözünden kaçmadı. Yüzüne operasyon yaptırdığı iddia edilen Soyder ise ara verdiği ekrana da döneceği öğrenildi.

EKRANLARA DÖNECEK

Oyuncu, uzun süredir de herkese kapalı olduğu Instagram hesabını da açtı. 2015 yılında Oren Fransez ile evlendikten sonra ortalarda gözükmeyen Soyder, yakın zamanda projeleriyle adından söz ettirecek.

34 yaşındaki oyuncu, eski rol arkadaşı Can Yaman'la "Libidosu düşük" polemiği yaşamıştı.