Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yazıp yönettiği "Kolpaçino" filminin her serisinde oynayan Serkan Şengül'ün son hali gündem oldu.
Kamil Çetnin'in yönettiği "Çingene Kızı Zeguma" adlı sinema filminin galasında Serkan Şengül yeni haliyle görenleri şaşırttı. Tam 65 kilo veren ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.
İşte Şengül'ün son hali;
Son Dakika › Magazin › Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)