Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı

15.08.2022 22:13
Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı

Green Card çekilişini kazanıp Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baş, yaptığı paylaşım için, "Umarım linç yemem" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok izlenen "Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, başvurduğu Green Card çekilişinin kendisine çıkmasının ardından ABD'ye yerleşti. Bir süreden bu yana yaşantısına ABD'de devam eden Baş, geçtiğimiz günlerde aldığı telefonla ilgili detayları paylaşmıştı. Baş bu sefer de yeni aldığı lüks arabasını paylaştı.

"BURADA ARABA TEMEL BİR İHTİYAÇ"

Paylaşımıyla ilgili konuşan Baş, "Burada araba temel bir ihtiyaç, koca bir kıta ve otobüsle bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla burada ilk önce çözülecek ihtiyaçlardan biri araba. 2. el fiyatları eskiye göre burada da biraz artmış" dedi.

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı paylaştı

"UMARIM LİNÇ YEMEM"

Lüks bir Alman markasına ait, 2009 model bir jip satın aldığını söyleyen Baş yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "ABD'ye taşınmadan önce, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de kullandığım yerli marka otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım, bir kaç ay sonra aracın fiyatının 2 katına çıktığını öğrendim. Burada satın aldığım araç ise 10 bin dolar civarındaydı fiyatları internette. Ben biraz daha uyguna buldum. Burada Alman arabaları yedek parçası pahalı olduğu çok tercih edilmiyor ama ben keseme uygun olsun diye 2. ele araba aldım. Benim için beni bir yerden bir yere götürmesi önemli olan bana fazla bile ayağımızı yerden kesiyor. Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem.

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı paylaştı

"TOPLAM 7500 DOLAR"

105 bin milde aldım yani 170 bin kilometrede aldım aracı ve fiyatı vergisiyle birlikte toplam 7500 dolar. 2009 model, 13 yaşında full bir Porsche araç ama çok iyi bakmışlar. Ben Türkiye'de sattığım otomobilin fiyatına burada bu aracı aldım. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir jeepe binmek gibi bir şansım olmamıştı. Burada bunu kolay bir şekilde alabildik."

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı paylaştı
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SON DAKİKA: Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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