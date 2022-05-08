Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

08.05.2022 04:48
Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı. Sahne almasının ardından tekrardan rahatsızlanan sanatçı, bir kez daha hastaneye kaldırılıp testlere tabi tutuldu.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı. Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü.

20 DAKİKALIK MÜDAHALE SONRASI SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü. Sanatçı, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sahneye çıkan, Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi. seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.

YENİDEN RAHATSIZLANDI, KONSER SONA ERDİ

Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
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Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2) Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2) Gülben Ergen taburcu oldu Gülben Ergen taburcu oldu

Gülben Ergen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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