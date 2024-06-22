Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika
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Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden olan Rüştü Onur Atilla, sosyal medya hesabından 10 yıllık eşiyle boşandıklarını duyurdu. Atilla paylaşımında "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" ifadelerine yer verdi.

22.06.2024 13:44
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Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

"EVLİLİĞİMİZ BOŞANMA USULÜ İLE SONLANMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan ünlü oyuncu "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

"ÇOCUKLARIMIZIN SEVGİ İLE BÜYÜMELERİ TEK DİLEĞİM"

Paylaşımının devamında "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" diyen Atilla, şöyle devam etti: "Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıklamıştı.

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ömer SÜRÜCÜ: Zayıflayınca havaya girdi galiba. 11 0 Yanıtla
  • emre araçlı: Eş zayıflayınca ilk önce eşini boşarmış:) 2 0 Yanıtla
  • Oguz null: o kadın senin herşeyini çekti kiloluyken zayıflayınca hemen boşanmış çok değil yakında genç biriyle evlenir 2 0 Yanıtla
    Mert Doğan: Çocuklar küçük, üzüldüm :( 3 0

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