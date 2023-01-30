Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımını attı - Son Dakika
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Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımını attı

30.01.2023 11:38

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini başarılı şekilde canlandıran Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile nişanlandı. Nişanından kareler paylaşan oyuncu, "Bir şeyler oldu, daha güzel olsun" notunu yazdı.

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da yer alan sevilen oyuncu Meltem Yılmazkaya, özel hayatıyla gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış toplayan Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLSUNDU"

Kadir Doğan ile nişanlanan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Peş peşe nişan töreninden kareleri yayınlayan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notunu düştü.

İşte Meltem Yılmazkaya'nın nişan töreninden kareler...

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımını attı - Son Dakika


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