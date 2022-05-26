Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu

Yakın zamanda bir giyim markası ile işbirliği yaparak kendi koleksiyonunu çıkaran Gülşen, konserlerine devam ediyor. Sahne kıyafetlerine yapılan eleştirileri umursamadan istediği gibi giyinen Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

ZUHAL TOPAL, GÜLŞEN'İN KASLARINA DOKUNDU

Sahnede hızını alamayan Gülşen, bir ara masaların üzerine çıkarak şarkılarını söylemeye devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal da Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Gülşen'i yakınında gören Topal, şarkıcının karın kaslarına dokunmadan duramadı. O anların kayda alındığını gören Topal, Gülşen'in kaslarına dokunduktan sonra kamera bakarak onay verdi.