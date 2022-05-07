Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti! - Son Dakika
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Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!

07.05.2022 16:46

Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, son konserinde yine iddialı bir tercihte bulundu. Şarkıcı, İstanbul'daki konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer giydi.

Başarılı şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni şarkıcı Lolipop ile magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Eleştirilere kulak asmadan iddialı sahne kıyafetleri tercih eden Gülşen, son konserinde yine cesur bir tercih yaptı.

SADECE GÖĞÜS UÇLARINI KAPATAN BÜSTİYER GİYDİ

Dekolteli kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, İstanbul'daki konserinde de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti. Gülşen, büstiyerini gümüş renkli parlak bir pantolonla tamamladı. Şarkıcı konserinden fotoğrafları henüz yayınlamazken videoları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

*#arabaslik*938*#arabaslik*

Daha önce konserinde bir erkek arkadaşının kucağına oturan ve haftalarca tepkilerin odağında olan Gülşen, geçtiğimiz ay verdiği bir konserinde de güvenlik görevlisinin omzuna oturarak şarkı söylemişti.

Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
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Son Dakika Magazin Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti! - Son Dakika


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