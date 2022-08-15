Eşinin Başarısını Pasta ile Kutladı

Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, TRT 1'de yayınlanan Cumartesi günlerin en çok izlenen dizisi olan Mükemmel Eşleşme'nin reyting sonuçlarının iyi gelmesini birlikte kutladılar.

Eşi Eylül Öztürk'e sürpriz yapan Kenan Öztürk, pasta keserek esprili bir şekilde "Eşim başarılı oldukça ben kilo alıyorum" dedi.

Eşinin bu sürprizine çok mutlu olan başarılı oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.