"Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü modacı Cemil İpekçi oldu. "Herkes gay olduğumu düşünüyor" diyen İpekçi, cinsel tercihi hakkında konuştu.

"2 KEZ EVLİLİK YAPTIM"

Yıllar önce yaptığı evliliklerden bahseden "2 kez evlendim. Birinde 17, birinde de 21 yaşındaydım. 17 yaşında yaptığım imam nikahıydı, o da ben de çok küçüktük. Diğeri de Belçikalı biriydi" dedi.

"HEM KADINLA HEM ERKEKLE BİRLİKTE OLDUM"

Kalaycıoğlu'nun "Hiç bir kadınla beraber oldun mu?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden İpekçi, "Çok. Beni herkes gay ve eşcinsel olarak görüyor ama değilim. Kadınla da erkekle de birlikte oldum. Biseksüel hayatı yaşıyorum. Aşık olduğum ve çok mutlu olduğum anlar oldu. Ben kadınla mutlu olamadım. Kadınlar beni çok yoruyor. Hiçbir zaman kadınlardan nefret etmedim. Tam tersi bu dünyada kadınlar olmasa berbat olurdu. Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar" ifadelerini kullandı.