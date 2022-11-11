40 milyon liraya ev aldığı söylenen Hadise bu konuda ilk kez konuştu

Aynı evde bulunan 5 cesetle ilgili sır perdesi aralanıyor! Ortada vahim bir iddia var

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. İkili hakkında her geçen gün yeni iddialara ortaya atılırken ünlü şarkıcının yeni evi gündem konusu oldu.

YALI DAİRESİNE ÖDEDİĞİ ÜCRET 40 MİLYON TL

Mehmet Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanma sonrası aradığı evi Yeniköy'de bulan güzel popçunun yalı dairesine ödediği ücret, 40 milyon TL. Önümüzdeki günlerde ise yeni evine taşınacağı konuşulmuştu.

"YENİ EVİM HAYIRLI OLSUN"

Önceki akşam kardeşi Derya Açıkgöz ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile İstinyePark'ta akşam yemeği yiyen Hadise, mekan çıkışında iddiaları soran muhabirlere, "Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım." cevabını verdi.

YÜZÜĞÜN REPLİKA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı. Bunun sorulması üzerine ise Hadise (gülerek) "Öpüyorum sizi. İyi geceler" diyerek aracına bindi.