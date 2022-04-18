Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı - Son Dakika
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Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı

18.04.2022 08:40
Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı

Mehmet Dinçerler ile devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak kutladı.

Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden ve evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

DÜĞÜNÜNDE DOYASIYA EĞLENMİŞTİ

36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba'nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti.

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sevilen şarkıcı görümcesiyle ilk olan bu karesine "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) diyerek kalp emojisiyle doğum gününü kutladı.

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı
Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı
Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı
Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı
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Mehmet Dinçerler, Evlilik, Hadise, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı - Son Dakika


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