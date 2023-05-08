Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına ortaya atılan Hadise, "Ebru Gündeş'le barışmayı düşünüyor musun?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına ortaya atılan Hadise, "Ebru Gündeş'le barışmayı düşünüyor musun?" sorusunu yanıtladı

08.05.2023 11:03

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise, "Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim kimseyle bir problemim yok" yanıtını verdi.

Şarkıları ve cesur kıyafet tercihinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise'nin adı bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anıldı. Zarrab'la evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı ve Gündeş'in bunu öğrenerek boşanma kararı aldığı iddiası bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam konser çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Hadise, Ebru Gündeş'le ilgili soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"KİMSEYLE BİR PROBLEMİM YOK"

Reza Zarrab'la kendisine ait olduğu iddia edilen özel mesajları ifşa olan ve söylentilerin ardından bir daha Ebru Gündeş'le bir araya gelmeyen Hadise, "Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim kimseyle bir problemim yok" cevabını verdi. Hadise, muhabirin "Eşiyle haberleriniz çıktı" demesi üzerine de "Buralara kadar mı geliyorsunuz şu an. Bu kadar güzel geceden sonra?" diyerek aracının camını kapattı.

Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına karışan Hadise'den 'Ebru Gündeş'la barışmayı düşünüyor musun?' sorusuna yanıt

"MURDA İLE ÇOK İYİ DOSTUZ"

Beyaz TV'ya konuşan Hadise, daha önce birlikte klip çektiği ve samimi görüntülerinden dolayı adının aşk dedikodusuna karıştığı Murda hakkında da konuştu. Rapçi Murda ile yakın arkadaş olduklarını söyleyen Hadise, "Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor, çiziliyor. Bunlar olacak ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz" şeklinde konuştu.

Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına karışan Hadise'den 'Ebru Gündeş'la barışmayı düşünüyor musun?' sorusuna yanıt
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Ebru Gündeş, Reza Zarrab, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına ortaya atılan Hadise, 'Ebru Gündeş'le barışmayı düşünüyor musun?' sorusunu yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasına ortaya atılan Hadise, "Ebru Gündeş'le barışmayı düşünüyor musun?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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