Üye Girişi
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş - Son Dakika

Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş

17.11.2021 20:13
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, şarkıcı Hadise hakkında bomba Reza Zarrab iddiasını ortaya attı. Hadise'nin yıllar önce "Amerika'dan aldım" dediği takım elbisenin faturasının Reza Zarrab adına kesildiği ileri sürülürken konuyu O Ses Türkiye jürisinden bir ismin de bildiği konuşuluyor.

Beyaz TV'de Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FATURA REZA ZARRAB ADINA MI?

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşıyor.

JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor. Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor. Hadise'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

EBRU GÜNDEŞ'LE BOŞANMIŞTI

Hadise'yle O Ses Türkiye programında jürilik yapan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.

Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş

Söylemezsem Olmaz, Bircan Bali, Rıza Sarraf, Düm Tek Tek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil 20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar 19:56 Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir

Son Dakika Haberleri
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:56 Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı         
19:31
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın         
19:06
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 20:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement