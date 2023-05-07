Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti

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Türkiye'yi derinden sarsan depremler sırasında paylaşımları ve yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Hadise, dün akşam yine depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı.

KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

7 bin kişilik dev konserde 37 yaşındaki popçu, kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştırdı.

KONSERDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Hit parçalarıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı konserinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü; Konsere gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Konserden elde edilen tüm gelir depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bağışlanacak.