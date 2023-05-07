Türkiye'yi derinden sarsan depremler sırasında paylaşımları ve yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Hadise, dün akşam yine depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı.
7 bin kişilik dev konserde 37 yaşındaki popçu, kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştırdı.
Hit parçalarıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı konserinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü; Konsere gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Konserden elde edilen tüm gelir depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bağışlanacak.
Son Dakika › Magazin › Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti - Son Dakika