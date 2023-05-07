Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti - Son Dakika
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Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti

07.05.2023 11:05

Şarkıcı Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında anne ve babasını kaybeden çocuklar için bir konser gerçekleştirdi. Sahneye kırmızı elbisesiyle çıkan Hadise dansı ve şarkılarıyla geceye damga vurdu.

Türkiye'yi derinden sarsan depremler sırasında paylaşımları ve yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Hadise, dün akşam yine depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı.

KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

7 bin kişilik dev konserde 37 yaşındaki popçu, kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştırdı.

Hadise, 7 bin kişilik dev konserinde anlamlı bir geceye imza attı

KONSERDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Hit parçalarıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı konserinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü; Konsere gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Konserden elde edilen tüm gelir depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bağışlanacak.

Hadise, 7 bin kişilik dev konserinde anlamlı bir geceye imza attı
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Türkiye, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden çocuklara özel konser düzenledi, konsere 7 bin kişilik bir katılım gerçekleşti - Son Dakika
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