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Hadise, arkadaşlarıyla yaptığı parti ve dansıyla gündemde - Son Dakika
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Hadise, arkadaşlarıyla yaptığı parti ve dansıyla gündemde

Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşlarıyla birlikte yaptığı parti ve süpürge sopasıyla yaptığı dansla gündeme geldi. Hadise, Instagram hesabından paylaştığı karelerde eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde şef Gürkan Topçu ile aşk iddialarını yalanlayan Hadise, ilişki haberlerine açıklık getirmişti.

23.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:36
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Geçtiğimiz günlerde adı ünlü şef Gürkan Topçu ile anılan ve çıkan aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hadise, bu sefer de arkadaşlarıyla yaptığı parti ve süpürge sopasıyla ettiği dansıyla gündem oldu.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Hadise, 14,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından kareleri yayınladı. Arkadaşlarıyla eğlendiği anları "Başı kahkahalı sonu sürprizli" notunu ekleyen Hadise, yeşil yırtmaç elbisesiyle süpürge sopası kullanarak dans ettiği anları da yayınladı.

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

HAKKINDAKİ İLİŞKİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Hadise, şef Gürkan Topçu ile çıkan aşk iddiasını şu sözlerle yalanlamıştı: "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım."

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti
Hadise, süpürge sopasıyla dans etti
Hadise, süpürge sopasıyla dans etti
Hadise, arkadaşlarıyla yaptığı parti ve dansıyla gündemde
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: her geçen gün değişik bir yola doğru sürükleniyor Yanıtla 1 19
  • güneş güneş: HADİSE İYİCE YOLDAN CIKMIŞ. MEŞUR OLMANIN PEŞİNDE ALLAH AKIL VERE Yanıtla 0 3

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SON DAKİKA: Hadise, arkadaşlarıyla yaptığı parti ve dansıyla gündemde - Son Dakika
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