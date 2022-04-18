Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt! - Son Dakika
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Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!

18.04.2022 13:31
Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ural, 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programda eleştirilere yanıt verdi. İşte Ural'ın çarpıcı açıklamaları...

Gündeme dair konu ve kişiler hakkında iddialı ve sert yorumlar yapan Hakan Ural, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YİĞİT, MERT VE VİCDANLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp "Memleketi ve milleti için 20 yılı aşkın süredir hiç durmadan çalışan, halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit ve vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ellerini hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu?" dedi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan Hakan Ural'ın bu sözleri kimi çevreleri rahatsız etti.

"O SARAY DEDİĞİN YER..."

'Neler Oluyor Hayatta' adlı programda eleştirilere yanıt veren Hakan Ural, "Hadi ben devletin yalakasıyım hamd olsun. Sen neyin yalakasısın? O saray dediğiniz yer senin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir" dedi.

Hakan Ural konuşmasının devamında "Ben sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Nokta!" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında " Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!
Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!
Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!

YORUMLAR
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Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt! - Son Dakika


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