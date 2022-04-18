Hakim'de bu akşam neler olacak? Yasemin ile görüşen Ömer Arif hangi bilgileri öğrenecek? - Son Dakika
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Hakim'de bu akşam neler olacak? Yasemin ile görüşen Ömer Arif hangi bilgileri öğrenecek?

18.04.2022 13:44

Bu akşam ATV ekranlarında 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Hakim dizisinde Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Ömer Arif ise kendisine telefon eden gizemli kişinin peşine düşecek.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde Deniz ile Ozan'ın arası açılacak, bunu sebebi olarak da gerçekler gösterilecek.

HAKİM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

Hakim'de bu akşam neler olacak? Yasemin ile görüşen Ömer Arif hangi bilgileri öğrenecek?
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Erdal Beşikçioğlu, Hakim, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakim'de bu akşam neler olacak? Yasemin ile görüşen Ömer Arif hangi bilgileri öğrenecek? - Son Dakika


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