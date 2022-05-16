Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif'e yapılan karanlık teklif, hayatına nasıl etki edecektir? - Son Dakika
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Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif'e yapılan karanlık teklif, hayatına nasıl etki edecektir?

16.05.2022 15:07
Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif'e yapılan karanlık teklif, hayatına nasıl etki edecektir?

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim, bu akşam 6.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Metehan'ın polisler tarafından alınmasıyla ortalık karışır. Ömer Arif'e yapılan karanlık teklif, meslek hayatına büyük darbe vuracaktır.

Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi isimlerin rol aldığı Hakim dizisinde 6.bölüm bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

GÜLBAHAR'IN MAHALLESİNDE İŞLER İYİCE KARIŞIR

Yayınlanan fragmanda, Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır.

ÖMER ARİF'E KARANLIK BİR TEKLİF GELİR

Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.
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Hakim dizisi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif'e yapılan karanlık teklif, hayatına nasıl etki edecektir? - Son Dakika


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