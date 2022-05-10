Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı? - Son Dakika
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Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı?

10.05.2022 09:14
Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı?

5. bölümle izleyici karşısına çıkan Hakim dizisinde Hakim Ömer Arif büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu veEbru Özkan'ın paylaştığı Hakim dizisinde Azem oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip ederken, vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır.

HAKİM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

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Son Dakika Magazin Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı? - Son Dakika
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