Hakim dizisi, dün akşam yayınlanan 6.bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Hakim'in son bölümünde Ömer Arif'in Azem'den gelen meslek hayatına büyük bir darbe vuracak teklifi kabul etmesi dikkat çekti. Bu iş birliğine şahit olan Ayşe'nin ise ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.
Son Dakika › Magazin › Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak? - Son Dakika