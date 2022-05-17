Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak? - Son Dakika
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Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?

17.05.2022 10:25
Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?

Atv'nin pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkardığı yeni dizisi Hakim, 6.bölümüyle ekranlara geldi. Hakim'in dün akşam yayınlanan bölümünde Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için harekete geçerken, Azem'in Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelmesi en çok dikkat çeken detaylar oldu.

Hakim dizisi, dün akşam yayınlanan 6.bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Hakim'in son bölümünde Ömer Arif'in Azem'den gelen meslek hayatına büyük bir darbe vuracak teklifi kabul etmesi dikkat çekti. Bu iş birliğine şahit olan Ayşe'nin ise ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

DEMİRKIRAN AİLESİ METEHAN'I KURTARMAK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

GÜLBAHAR'IN MAHALLESİNDE İŞLER GİTTİKÇE KARIŞIYOR

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.
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