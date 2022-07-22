Halil İbrahim Ceyhan'ın Şarkısı Sıla Türkoğlu'na Gönderme Mi?

Hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle dikkat çeken Halil İbrahim Ceyhan, 'Derin Özledim' adlı single'ını yayınladı.

Ceyhan, "Uzun zamandır büyük bir heyecanla sizlerle buluşturmak istediğim özel şarkım artık size emanet" dedi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni şarkısıyla eski partneri Sıla Türkoğlu'na gönderme yaptığı öne sürüldü.

YENİ SİNGLE'INI YAYINLADI

Sıla Türkoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Emanet' adlı diziden sürpriz bir şekilde ayrılması konuşulmaya devam ediyor. Tartışmalar sürerken hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle dikkat çeken Halil İbrahim Ceyhan, 'Derin Özledim' adlı single'ını yayınladı.

"YANIYOR İÇİM..."

Söz ve müziği Halil İbrahim Ceyhan'a ait olan şarkı, duygu yüklü klibi ve sözleriyle kısa sürede gündem oldu. Şarkıda geçen, "Nasılda tütüyorsun bende yanıyor içim. O nasıl veda öyle bu kara sevdaya. Daha 'gitme' demeden derin özledim..." sözleri dikkat çekti.

Halil İbrahim Ceyhan'ın eski partneri Sıla Türkoğlu, Emanet'in sezon finali çekimlerine katılmadan soluğu İzmir'de yaşayan ailesinin yanında almış ve yapım şirketiyle davalık olmuştu.

'GÖNDERME YAPTI' İDDİASI

Ceyhan'ın şarkıda yer verdiği bu sözlerle eski partnerine gönderme yaptığı kulislerde konuşuluyor.

Bu arada ikilinin uzun süre aşk yaşadığı da iddia edilmişti. Ancak bu aşk iddiasına taraflardan hiçbir zaman net bir cevap gelmemişti."

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yapıyor.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi. Ceyhan, son olarak 'Derin Özledim' adlı single'ını yayınladı.