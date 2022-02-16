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Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı - Son Dakika

Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı

16.02.2022 08:25

İlk bölümüyle dün akşam ekranlarda olan ve başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolgahan Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi, izleyicileri etkilemeyi başardı. Dijital platformlardaki projelerin yanı sıra televizyon dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bilginer, usta oyunculuğuyla Twitter'da bir kez daha alkış topladı.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, dün akşam 1. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisinde, Emin Saruhanlı'yı canlandıran Haluk Bilginer, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

DİZİDE OTORİTER BİR BABAYI OYNUYOR

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Dijital platformlardaki işlerinin yanı sıra yıllar sonra bir televizyon projesinde rol alan 67 yaşındaki Haluk Bilginer, dizide aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir babayı oynuyor.

Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı

NİLGÜN BELGÜN: HALUK HER ZAMANKİ GİBİ ŞAHANE OYNUYOR

Diziyi izleyen usta oyuncu Nilgün Belgün, meslektaşı Bilginer'in performansı karşısında sessiz kalamadı. Twitter'dan paylaşım yapan Belgün,"Baba dizisinde sevgili Haluk Bilginer şahane oynuyor her zamanki gibi. Hikaye ilk bölümde sarıyor insanı. Yolu uzun olsun" dedi.

Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı

OYUNCULUK PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

İlk bölümüyle geniş bir kitleye ulaşan dizide oyunculuk performansları da dikkat çekti. Ekranda adeta oyunculuk dersi veren Bilginer, kısa sürede Twitter'da gündem olurken övgü dolu yorumlar da peş peşe geldi.

Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı

İşte Haluk Bilginer için yapılan bazı paylaşımlar...

Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, Baba dizisindeki performansıyla alkış topladı
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Son Dakika Magazin Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı - Son Dakika
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