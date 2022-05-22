Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili paylaşım: Yavaştan sezonu açalım o zaman!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.

HAVUZ BAŞINDA BİKİNİLİ POZ

Boşandıktan sonra kendini işine veren Görgüzel bu kez de, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Selen Görgüzel siyah mini bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Görgüzel paylaşımına "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu düştü.