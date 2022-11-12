Hande Erçel'den Kerem Bürsin Açıklaması!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Erçel, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanladı.

Erçel, bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" açıklamasında bulundu.