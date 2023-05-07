Hande Erçel imaj değişikliğine gitti, hayranlarından olumlu tepkiler aldı - Son Dakika
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Hande Erçel imaj değişikliğine gitti, hayranlarından olumlu tepkiler aldı

07.05.2023 14:24

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın tanıtımı için imaj değiştirdi. Sarı renkte küt ve uzun saç kesimini aynı anda kullanan oyuncu yeni imajıyla beğeni topladı.

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Bir süre ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı. Çekim için imaj değiştiren Erçel, sarı kısa saçlı haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı. Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu yeni imajıyla da beğeni topladı. Hayranları Erçel'e övgü dolu yorumlar yaptı.

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Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel imaj değişikliğine gitti, hayranlarından olumlu tepkiler aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Erçel imaj değişikliğine gitti, hayranlarından olumlu tepkiler aldı - Son Dakika
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