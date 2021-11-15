Hande Sarıoğlu'nun "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hande Sarıoğlu, o dönem çalıştığı HaberTürk kanalından ayrılmıştı.Şimdilerde YouTube üzerinden Ertan Süzgün'le birlikte progra yapan. ünlü spiker, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"TEMEL İÇGÜDÜ"

Her hafta farklı bir temayla programı sunan ikili, izleyicilerini sürekli şaşırtıyor. Hande Sarıoğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı file çoraplı pozuyla gündeme geldi. Sarıoğlu iddialı pozunu, "Temel İçgüdü" notuyla paylaştı. Ünlü spikerin fotoğrafı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.