Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler - Son Dakika
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Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler

12.05.2022 09:53

Küçük Kadınlar dizisinde iki kardeşi oynayan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıllık aranın ardından doğumlarına günler kala bir araya geldiler. Karnı burnunda olan iki oyuncu, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Instagram'dan yapılan paylaşımda, "Sette doğuracaklar listesi" ifadesiyle 12 yıl önceki halleri ve son hallerini kıyaslayan bir görsele yer verildi.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde başrolü paylaşan iki başarılı oyuncu Hande Soral ile Fulya Zenginer, bir araya geldi. Şimdilerde ikisi de hamile olan oyuncuların, buluşması sosyal medyada gündem oldu.

12 YIL SONRA BİR ARADALAR

Aynı dönemde hamile kalan ve ikisinin de doğumuna sayılı günler kalan Fulya Zenginer ve Hande Soral, bir proje için sette bir araya geldi. Kuliste birlikte verdikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, "Sette doğuracaklar listesi" notunu düştü. Oyuncu daha sonra 2010 yılında Küçük Kadınlar setindeki fotoğrafıyla son fotoğrafını kıyaslayarak "Geçen 12 senede ki 2 fark" diyerek bebek emojisi koydu.

Dğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi
Dğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi
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Küçük Kadınlar, Fulya Zenginer, Hande Soral, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, 'Sette doğuracaklar listesi' mesajına yer verdiler - Son Dakika


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