Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu! Bebeklerinin yüzünü ilk defa paylaştılar

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Birçok dizi ve reklam projesinde yer alan İsmail Demirci ve Hande Soral çifti 2017 yılında nikah masasın oturdu. Çiftin ilk bebekleri Ali'yi geçtiğimiz sene kucaklarına aldı. Bebeklerinin yüzünü gizleyen ikili, ilk kez paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ikili, çocuklarıyla verdikleri pozu yayınlayarak "Çekirdek ailem" notunu düştü. Çiftin paylaşımı kısa sürede 340 binden fazla beğeni alırken Bensu Soral, Müge Boz, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan, Hilal Altınbilek, Ceyda Ateş ve Hatice Şendil'den nazar boncuklu yorumlar yağdı.

Öte yandan minik Ali'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı dayı Bedirhan Soral'a benzetti.

İşte Demirci çiftinin çocukları...