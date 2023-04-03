Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu! Bebeklerinin yüzünü ilk defa paylaştılar - Son Dakika
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Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu! Bebeklerinin yüzünü ilk defa paylaştılar

03.04.2023 11:11

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçtiğimiz yıl doğan Ali'nin yüzünü ilk defa objektiflere gösterdi. Ailecek poz veren oyuncu çift o anları "Çekirdek ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaşırken, ikilinin bebeği, dayı Bedirhan Soral'a benzetildi.

Birçok dizi ve reklam projesinde yer alan İsmail Demirci ve Hande Soral çifti 2017 yılında nikah masasın oturdu. Çiftin ilk bebekleri Ali'yi geçtiğimiz sene kucaklarına aldı. Bebeklerinin yüzünü gizleyen ikili, ilk kez paylaşım yaptı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ikili, çocuklarıyla verdikleri pozu yayınlayarak "Çekirdek ailem" notunu düştü. Çiftin paylaşımı kısa sürede 340 binden fazla beğeni alırken Bensu Soral, Müge Boz, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan, Hilal Altınbilek, Ceyda Ateş ve Hatice Şendil'den nazar boncuklu yorumlar yağdı.

Öte yandan minik Ali'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı dayı Bedirhan Soral'a benzetti.

İşte Demirci çiftinin çocukları...

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
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İsmail Demirci, Hande Soral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu! Bebeklerinin yüzünü ilk defa paylaştılar - Son Dakika


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