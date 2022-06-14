Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'in geçtiğimiz pazar günü Glasgow'da verdiği konserinde korkunç bir olay yaşandı. Konseri VIP salondan izleyen 20 yaşındaki elektrik mühendisi Dylan Wood, dengesini kaybedince seyircilerin arasına düştü.

KAZAYI BİRKAÇ KIRIKLA ATLATTI

Wodd, diğer seyircilerin korku dolu çığlıkları arasında koltukların üzerine düşüp yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan ve yaşam destek cihazına bağlanan Dyson'un annesi Marion Hawkins, oğlunun dengesini kaybederek düştüğünü, kazayı da birkaç kırıkla atlattığını söyledi. Hastanedeki tedavisine devam edilen 20 yaşındaki genç, önümüzdeki günlerde taburcu olacak.

Anne, oğlunun düştüğü görüntüleri dehşet içinde izlediğini ve kurtulmasının sadece mucize olduğunu belirtti.