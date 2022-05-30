Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi! Yapım ekibinden açıklama geldi

Uzun yıllardır yaptığı Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ancak Kaya'nın yer aldığı bölüm iptal edildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Kaya, çekim esnasında format dışı davranışlarda bulundu, sunucu İbrahim Selim de bu durumdan rahatsız olduğu için bölümü iptal etti. Yeni bölümde Kaya'nın yerine farklı bir konuğu gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hasan Can'ın olduğu bölüm neden yayınlanmıyor?" diyerek tepki gösterdi.

TEKNİK SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ

Programın yapım ekibi, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak yayın iptalinin teknik bir sorundan kaynaklandığını söylüyor.