Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm! - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!

05.08.2022 11:03

Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki hakkında, "Birileri laf edince zorunuza gidiyor. Kızını itin köpeğin önüne atıyorsun. 16 yaşında barlarda boy gösterdi" ifadeleri sonrası çok sert sözler sarf etti. Öztel, yaptığı paylaşımda, "Sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bilmezsen bildiririm" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde kızı Aleyna Tilki'nin izinden giderek şarkıcılığa soyunan Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin açıklamaları ve pozları nedeniyle eleştirilen Öztel, bir kadın takipçisine sert çıkıştı.

"HADDİNİ BİLMEZSEN BİLDİRİRİM"

Havva Öztel'e mesaj gönderen bir sosyal medya kullanıcısı, "Birileri laf edince zorunuza gidiyor. Kızını itin köpeğin önüne atıyorsun. 16 yaşında barlarda boy gösterdi" dedi. Gelen mesajları Instagram hesabından ifşa eden Havva Öztel, "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm" cevabını verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'Kızını itin önüne atıyorsun' diyen kadın takipçisi öfke kustu: Haddini bildiririm
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'Kızını itin önüne atıyorsun' diyen kadın takipçisi öfke kustu: Haddini bildiririm
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'Kızını itin önüne atıyorsun' diyen kadın takipçisi öfke kustu: Haddini bildiririm
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'Kızını itin önüne atıyorsun' diyen kadın takipçisi öfke kustu: Haddini bildiririm
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'Kızını itin önüne atıyorsun' diyen kadın takipçisi öfke kustu: Haddini bildiririm
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, 'Kızını itin önüne atıyorsun' sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm! - Son Dakika
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