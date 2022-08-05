Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!

Geçtiğimiz günlerde kızı Aleyna Tilki'nin izinden giderek şarkıcılığa soyunan Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin açıklamaları ve pozları nedeniyle eleştirilen Öztel, bir kadın takipçisine sert çıkıştı.

"HADDİNİ BİLMEZSEN BİLDİRİRİM"

Havva Öztel'e mesaj gönderen bir sosyal medya kullanıcısı, "Birileri laf edince zorunuza gidiyor. Kızını itin köpeğin önüne atıyorsun. 16 yaşında barlarda boy gösterdi" dedi. Gelen mesajları Instagram hesabından ifşa eden Havva Öztel, "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm" cevabını verdi.