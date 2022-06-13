Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü oynayan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 yılında hayatını kaybetti. Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Foster'ın o dönem bebek olan oğlu Can Kılıç Solmaz, büyüdü.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte yaşayan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlayan Yasin Solmaz, "Aslan oğlum benim. Adamım... Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini, en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu olsun" notunu ekledi.

13 yaşına giren Can'ın annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.