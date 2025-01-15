Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemin en çok konuşulan projelerinden olan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor. Kaya, Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından biri olan Aliye Berger'e hayat verecek.

15.01.2025 17:48  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" dizisi için ailenin Büyükada'daki köşkünün aynısı olarak Kartal'da inşa edilen dekor, gece yarısı çıkan yangında kül olmuştu.

Yangın nedeniyle yayından bir süre için kaldırılan dizinin çekimlerine geçtiğimiz hafta yeniden başlandı.

Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan diziye flaş bir isim katılıyor.

Rol aldığı pek çok projenin mimarı Fatih Aksoy'la buluşan Hazal Kaya'ya Aksoy'un çocuk yaşlarını Azra Aksu'nun oynadığı Aliye Berger'i oynamasını teklif edildiği ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger'e hayat verecek.

Hazal Kaya \'Şakir Paşa Ailesi\' dizisine katılıyor

Televizyon, Hazal Kaya, Türkiye, Magazin, Aliye, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    oo bizde bekliyorduk vay efendim gözümüz aydın 10 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Sen gelme yaa, off 11 0 Yanıtla
  • Murat Buğdaycı:
    çok önemli haber,tebrikler?? 7 0 Yanıtla
  • serdar ezen:
    Olmadıkları yer yok ne para hırsı aman kimse yemesin yanlız biz diyor... 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.