Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı! - Son Dakika
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Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!

15.09.2022 17:09
Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimlerin arasında Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir ve Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk de var. İşte detaylar...

Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir (21) de Miss Turkey 2022'de büyük finale kaldı.

1983'te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'da (23) yarışmanın sürpriz isimleri arasında yer alıyor.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erberk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."

İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...

HANDE DENİZ ULUĞ

GİZEM KOŞAR

DERYA ÇETİNKAYA

ESİL KAYA

ALEYNA ŞİRİN

İREM SU KAHRAMANTÜRK

İLAYDA ÜSTÜN

SELİN ERBERK GURDIKYAN

İPEK ARSU

SELVER MİRA ATAGÜL

NİL DİZDAR

TUANA KURT

NURTEN AYTEN

SUDE TANYILDIZ

ZEYNEP ELİF ÖZAL

ŞİRİN ABUFAUR

ECE AYDEMİR

BERFİN ANT

NURSENA SAY

MERVE YILDIRIM

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Kaynak: Snob Magazin

Ece Aydemir, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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