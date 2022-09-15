Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!

Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir (21) de Miss Turkey 2022'de büyük finale kaldı.

1983'te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'da (23) yarışmanın sürpriz isimleri arasında yer alıyor.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erberk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."

İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...

HANDE DENİZ ULUĞ

GİZEM KOŞAR

DERYA ÇETİNKAYA

ESİL KAYA

ALEYNA ŞİRİN

İREM SU KAHRAMANTÜRK

İLAYDA ÜSTÜN

SELİN ERBERK GURDIKYAN

İPEK ARSU

SELVER MİRA ATAGÜL

NİL DİZDAR

TUANA KURT

NURTEN AYTEN

SUDE TANYILDIZ

ZEYNEP ELİF ÖZAL

ŞİRİN ABUFAUR

ECE AYDEMİR

BERFİN ANT

NURSENA SAY

MERVE YILDIRIM