Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan Hadise, dün Instagram hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaştı.
Instagram'da 13,4 milyon takipçisi bulunan Hadise, evlilik teklifi aldığını yayınladığı bir video ile duyurdu. Şarkıcının kısa sürede yarım milyon izlenen videosunda tektaşı da dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı özel tasarım yüzüğün 3 milyon TL olduğu öğrenildi.
Hadise'nin paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı ise Mehmet Dinçerler'in saati oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Dinçerler'in saati de 3 milyon TL.
Son Dakika › Magazin › Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL - Son Dakika Magazin