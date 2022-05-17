Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak - Son Dakika
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Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak

17.05.2022 14:21
Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak

Bolu'nun en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway, 19 Mayıs'ta ziyaretçilerine ünlü sanatçı Sinan Akçıl ile unutulmaz anlar yaşatacak.

Bolu'nun en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway, 19 Mayıs'ta ziyaretçilerine ünlü sanatçı Sinan Akçıl ile unutulmaz anlar yaşatacak.

Bolu'da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM, 2022 yılına damga vuracak konserlerle müşterilerine keyif dolu anlar yaşatacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, besteleri ve yorumuyla adından sıkça söz ettiren, pop müziğin güçlü ismi Sinan Akçıl, 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HighWay Outlet sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Güçlü sahne performansıyla, en sevilen şarkılarını alışveriş merkezi ziyaretçileri için seslendirecek olan ünlü şarkıcının konseri, HighWay Outlet GS Store mağazası önündeki alanda gerçekleşecek. - BOLU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak - Son Dakika


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