Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi - Son Dakika

Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi

Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci\'den yorum gecikmedi
Son Güncelleme: 06.10.2023 09:47

Yaptıkları ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen Hülya Avşar, siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci ise Avşar'ın dansı için "Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal" yorumunu yaptı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Hülya Avşar, son olarak siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Avşar'ın dansına Ekinci'den yorum gecikmedi.

"HÜLYA ABLAMIZ YAZA VEDA EDİYOR, KİM UTAR?"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından siyah bikinili dans videosunu paylaşan Hülya Avşar, "Yaza veda" notunu düştü. Avşar'ın yoruma kapalı yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yeni şarkısının tanıtımı yapmak için sık sık cüretkar danslar ettiği için tepki çeken Tuğba Ekinci ise Avşar'ın videosunu kendi hesabından yayınlayarak "Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal kim tutar? Onun yorumları kapalı benim ki açık" yorumunu yazdı.

Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi
Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi
Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi

Tuğba Ekinci, Hülya Avşar, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Teröristlerin Suriye'deki TSK üssüne düzenlediği saldırıda yaralanan 1 polisimiz şehit oldu
09:12 Kara Kartal dibe vurdu! Lugano, Beşiktaş'a Avrupa'da ilki yaşattı
09:09 95 kız öğrencinin felç olduğu lisede Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşı çalışması yaptığı iddia edildi
09:04 MasterChef All Star'da kavga! Barbaros ve Barış birbirine girdi
08:58 TSK üssüne düzenlenen hain saldırıya karşılık verildi! 26 terörist artık yok
08:26 Gökhan Çıra ve Eylül Keleş nişanlandı
08:28 11 ilde terör örgütüne yönelik büyük operasyon! 75 kişi gözaltında
08:14 Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı
07:43 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
07:24 Depremzedelere hibe ve kredi desteği! Konut için 750 bin, iş yeri için 400 bin verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 09:54:41. #1.13#
SON DAKİKA: Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement