Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı

09.05.2022 09:35

Uzun bir aradan sonra Sen Aşk Mısın'ı sevenleriyle buluşturan Hülya Avşar, dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Yeni şarkısını canlı olarak okuyan Avşar, göğüs dekolteli ve kasığına kadar uzanan yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan başarılı şarkıcı Hülya Avşar, şimdilerde yeni şarkısı Sen Aşk Mısın'ı heyecanını yaşıyor. Yoğun bir konser maratonu olan Avşar, dün akşam da İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

DEKOLTELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllardır düzenli olarak spor yapan 58 yaşındaki Hülya Avşar, sahnedeki performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetlerle de konuşulmaya devam ediyor. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü isim, dün akşamki konserinde siyah dantel detaylı transparan bir elbise tercih etti. Avşar'ın iddialı göğüs dekoltesinin yanı sıra kasığına kadar uzanan yırtmacı da görenleri hayran bıraktı.

İşte Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti...

59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
YORUMLAR
500
Bono'dan Kiev Metrosunda Konser Bono'dan Kiev Metrosunda Konser

Hülya Avşar, İstanbul, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:24 Zelenski, G7 Liderler Zirvesi'nde dünyaya seslendi: Rus saldırılarından korunmak için çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi
09:01 Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda: Üreticiler tüketimin düşmesinden endişeli
08:53 İşte İstanbul'un mülteci haritası: Hangi ilçede kimler yaşıyor, hangi ülkelerden geldiler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 09:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement