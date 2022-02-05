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İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi - Son Dakika

İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi

05.02.2022 10:21

Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor isimli programının adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'daki Zor Sor programının adıyla benzer olduğu için değiştirildi. Çağlayan'ın İBB Kültür'ün itirazıyla adı değiştirilen programının yeni adı Zor Ama Yine de Sor oldu. Armağan Çağlayan konu ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Ekranlara ara verdikten sonra YouTube kanallarında program yapmaya başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan'ın yeni programının adı tartışma çıkardı.

PROGRAMIN ADI DEĞİŞTİ

Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Sor" programının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan "Zor Sor" programının adıyla benzediği için değiştirildi. Programın adının değişmesiyle ilgili süreci Twitter hesabından paylaşan Çağlayan, "Zor Ama sor programımızın ismi, İBB Kültür'ün yaptığı itiraz sebebiyle bundan böyle Zor Ama Yine de Sor olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'da yaptığı Zor Sor programı sebebiyle, İBB marka itirazı yaptı, bu sebeple programın ismini değiştirmek zorunda kaldık. İzleyicilerimize duyurur, anlayış için teşekkür ederiz" dedi.

Armağan Çağlayan'ın programının adı Ekrem İmamoğlu'nun programıyla benzer olduğu için değiştirildi
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Son Dakika Magazin İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi - Son Dakika
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