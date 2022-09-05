İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olan şarkıcı İrem Derici, yoğun iş temposunun arasında İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Yıllarca programa konuk olarak çağrılmayı beklediğini söyleyen Derici'nin açıklamaları gündem oldu.

ÖZEL ANLARINI PAYLAŞTI

Dobralığı ile bilinen ve özel hayatıyla ilgili konuları çekinmeden hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı kendisine yöneltilen sorulara bir bir cevap verdi. Yaptırdığı estetiklerden iş hayatına birçok soruya yanıt veren Derici, aşk hayatında kimsenin bilmediği özel anlarını paylaştı.

"MİNİK BİR FLÖRTÜMÜZ OLDU"

Çok sevdiğini bir çapkınlık hikayen var mı sorusuna İrem Derici şöyle cevap verdi: "Çok var. Yakın zamanda bir tanesi var onu anlatayım. Yazın başında Çeşme'deyiz. Bir beache gittik. Genelde kalçamla çok barışık olmadığım için denize girmiyorum genelde şezlonga uzanıyorum. Gittiğim gün de daha lig başlamamış; sağım solum futbolcu. Böyle bakıyorum diyorum' Allah'ım neler yaratıyorsun' ama gidip de tanışmam. Ben sosyal medyadan yürürüm. Bir anda 20 tane futbolcu ayak tenisi oynamaya başladı 40 derece sıcağın altında. Ben de masadaki muhabbetten sıkılmışım aldım elime kokteylimi. Futbolcuları izliyorum. Oynayanlardan bir tanesi döndü bana "Ben göz hapsinde oynayamam" dedi. 'Hayatım güneşin altında ne işiniz var gelin hep birlikte muhabbet edelim' dedim. İşte orada o çocukla minik bir flörtümüz oldu."