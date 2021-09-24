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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf! - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!

24.09.2021 12:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!, System.String[]

14 Mart 2011'de başından vurulan ve uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon 'İbo Show' ile ekranlara dönmüştü. Usta sanatçı 12 yıl sonra ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, konser öncesi yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme'de verdiği konserin perde arkası...

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı. Usta isim sahneye çıkmadan önce konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Gülben Ergen ise İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederken göz yaşlarına hakim olamadı

"Süperim süper"

İbrahim Tatlıses sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatlıses "Süperim süper. Beni izlemeye gelen dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." dedi.

"Babamı hayatımda ilk defa sahnede izledim"

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak da babasını yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak "Babamı hayatımda ilk defa sahnede izledim. Bu konsere kadar çok rüya gördüm çok mutluyum, heyecandan ellerim titriyor. " dedi.

"İbrahim çok yakışıklı olmuş"

İbrahim Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada da dinlemeye gelenler arasındaydı. Ayşegül Yıldız eski eşi için "Onun adına çok mutluyum. Çok yakışıklı olmuş" itirafında bulundu. Kızı Elif Ada ise babasının en sevdiği şarkı sorusuna "Dom dom" cevabını vererek herkesi güldürdü.

Konser sonra Etiler'deki bir dönerci de bir araya gelen Şafak Sezer, Levent Dörtel, Dilan Çıtak, Aydemir Akbaş ve Serkan Mutlu, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses, konser sonrası evinin yolunu tuttu.

İŞTE KONSERDEN KARELER...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf!

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Dilan Çıtak, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş itiraf! - Son Dakika Magazin


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