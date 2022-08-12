İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu

12.08.2022 15:16

İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğradıktan sonra Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. 2013 yılında Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Elif Ada, annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna yaklaştı. Yıldız'ın boyuna yaklaşan kızıyla yaptığı tatil paylaşımlarını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumunu yaptı.

Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Elif Ada adını verdikleri bir çocukları olan çift, günler sonra boşandı. Annesiyle yaşayan Elif Ada'nın son hali ise sosyal medyada merak konusu oldu.

ANNESİNE BOYUNA YAKLAŞTI

Annesiyle yaşayan 9 yaşındaki Elif Ada, babasıyla da sık sık zaman geçiriyor. Okullar kapandığı için annesiyle tatil yapan Elif Ada, anne ve babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Yıldız ise kızının günbegün değişimini takipçileriyle paylaşıyor. Yıldız'ın boyuna yaklaşan kızıyla yaptığı tatil paylaşımlarını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumunu yaptı.

İşte Elif Ada'nın son hali...

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, büyüyüp annesine boyuna yaklaştı
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İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu - Son Dakika
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