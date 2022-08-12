İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu

Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Elif Ada adını verdikleri bir çocukları olan çift, günler sonra boşandı. Annesiyle yaşayan Elif Ada'nın son hali ise sosyal medyada merak konusu oldu.

ANNESİNE BOYUNA YAKLAŞTI

Annesiyle yaşayan 9 yaşındaki Elif Ada, babasıyla da sık sık zaman geçiriyor. Okullar kapandığı için annesiyle tatil yapan Elif Ada, anne ve babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Yıldız ise kızının günbegün değişimini takipçileriyle paylaşıyor. Yıldız'ın boyuna yaklaşan kızıyla yaptığı tatil paylaşımlarını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumunu yaptı.

İşte Elif Ada'nın son hali...