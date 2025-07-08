İbrahim Tatlıses\'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı

Magazin dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses, bu kez müzik değil; geçmişi, kişiliği ve özel hayatıyla gündemde. Gazeteci Burhan Akdağ, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu "Magazin Bahane" programında, Tatlıses'in kamuoyunun pek bilmediği yönlerini anlattı. Programda Tatlıses'in çocukluğu, duygusal yapısı, maddi kararları ve dikkat çeken bir sünnet detayı ilk kez gündeme geldi.

"DOLDURUŞA GELİYOR, SORGULAMADAN HAREKET EDİYOR"

Burhan Akdağ, Tatlıses'in kişilik özelliklerini aktarırken, onun duygusal ve fevri bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Tatlıses'in çevresindeki kişilere kolayca inandığını, çoğu zaman düşünmeden hareket ettiğini belirten Akdağ, bu özelliğin hem özel hayatında hem de iş ilişkilerinde sıkça sorunlara yol açtığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANANIYDI, AMA…

Programda Tatlıses'in kariyerinin finansal boyutuna da değinildi. Burhan Akdağ'a göre Tatlıses, sanat dünyasında en çok kazanan isimlerden biri olmasına rağmen, kazandığı bu büyük serveti doğru yönetemedi. Yaptığı yatırımların büyük bölümünün yanlış tercihlere dayandığı, dolayısıyla ciddi maddi kayıplar yaşadığı vurgulandı. Bu durum, şöhretin tek başına sürdürülebilir bir güvence olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SÜNNET YAŞINI AÇIKLADI

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise, İbrahim Tatlıses'in sünnet hikâyesi oldu. Akdağ'ın verdiği bilgiye göre Tatlıses, maddi yetersizlikler nedeniyle çocuk yaşta değil, 24-25 yaşlarında sünnet oldu. Türkiye'de geleneksel olarak erken yaşlarda gerçekleştirilen bu dini ritüelin Tatlıses'in hayatında bu kadar geç yaşanması, fakirlikle geçen gençliğinin dramatik bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu bilgi dinleyiciler arasında şaşkınlıkla karşılandı.

YANLIŞLIKLA AĞZINDAN KAÇIRDI

Akdağ, sohbet sırasında Hüseyin Tatlı'ya çocukluklarına dair bir şeyler sorarken konunun sünnete geldiğini belirtti ve yaşını sorduğunda şu cevabı aldığını aktardı, "Hüseyin'e kaç yaşında sünnet oldun dedim. '3, 4 ya da 5 yaşlarındaydım' dedi. Peki dedim, yalnız mı oldun? 'Hayır, abimle beraber olduk' dedi. 'Abin kim?' dedim, 'İbrahim Tatlıses' dedi."

Bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Akdağ, kardeşi Hüseyin Tatlı'nın sözlerinden İbrahim Tatlıses'in sünnet olduğunda en az 24 yaşında olduğunu hesapladığını belirtti, "Hüseyin dedi ki: Abimle aramda 21 yaş fark var. O zaman dedim ki, bu durumda İbrahim Tatlıses 24-25 yaşında sünnet olmuş oluyor. Kendisi de ağzından kaçırdı, farkında değildi."

Akdağ, dönemin şartlarını da göz önüne alarak bu yaşta sünnetin neden geciktiğini şöyle değerlendirdi, "O zamanlar yokluk vardı. Sünnet öyle kolay bir iş değildi. Babasının durumu iyi değildi. Nüfus kağıtları da geç alınırdı zaten. Belki askere gitmeden önce olacaktı ama o bile yetişmemiş. Ünlü olduğunda hâlâ sünnet olmamıştı."